Roma, Mou e il futuro: «Voglio restare»

José Mourinho, allenatore della Roma, al termine della partita persa con il Bologna ha dato un’indicazione chiara sul suo futuro e poi ha parlato di Motta. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Voglio continuare nella Roma. Dobbiamo pensare bene al futuro, coi nostri limiti per il financial fair play. Magari sarà meglio dare possibilità a qualche giovane con potenziale, che puntare a giocatori sui quali non c’è niente da sviluppare. Sapevo che senza Paulo la classe non c’era. Senza Romelu la fisicità non c’era. Thiago? Rimane sempre il bambino mio».