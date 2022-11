Roma, Mourinho lancia Volpato per il Sassuolo

Roma, contro il Sassuolo Mourinho potrebbe lanciare Volpato dal primo minuto: ballottaggio in avanti tra Abraham e Belotti

In casa Roma, voltata pagina dal derby, si lavora per la partita di domani contro il Sassuolo. Per l’occasione Mourinho, orfano di Pellegrini e Dybala, sta pensando di far partire dal primo minuto il giovane Volpato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inoltre, al tecnico giallorosso non è piaciuto l’atteggiamento di Karsdorp dopo la sostituzione nel derby – l’esterno è andato direttamente negli spogliatoi – e quindi potrebbe avere una chance da titolare Celik. Ultimo ballottaggio in attacco, dove un Abraham opaco potrebbe lasciare il posto da titolare a Belotti.