José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Non ero preoccupato prima della partita, ma solo concentrato. È il mio modo di essere. Conoscevo le qualità del Verona, secondo me è una squadra forte che non ha ottenuto i risultati che meritava. Quando cambi allenatore, hai una reazione a livello mentale. Non abbiamo giocato molto bene, abbiamo perso tanti duelli individuali. Loro ci hanno messo più intensità. Serve qualche ora di video per cercare di capire i dettagli. Ci siamo sforzati. È impossibile avere sempre il controllo della partita, vanno gestite meglio le situazioni di difficoltà».