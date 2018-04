Nainggolan ci sarà per Barcellona-Roma: «Sto bene, altrimenti non partivo»

Radja Nainggolan si è allenato a Trigoria dopo il problema al flessore: domani contro il Barcellona potrebbe scendere in campo regolarmente – 3 aprile, ore 13

Sembra ormai superata la paura per quel che concerne le condizioni fisiche di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga della Roma si è allenato regolarmente nella giornata di ieri e quest’oggi è volato insieme al resto della squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato lo stesso Nainggolan a rassicurare alcuni cronisti prima di entrare nel gate d’imbarco: «Ce la fai?» gli hanno chiesto i giornalisti, lui ha risposto: «Sto bene, altrimenti non partivo». Pochi minuti fa la squadra giallorossa è atterrata a Barcellona, nel pomeriggio le conferenze stampa e poi la seduta di rifinitura.

Nainggolan si allena regolarmente, ci sarà per Barcellona-Roma – 3 aprile, ore 8.25

Probabilmente Nainggolan è di acciaio: il giocatore della Roma si è allenato a Trigoria regolarmente e sembra essere già pronto per la partita di Barcellona. Volerà con i giallorossi in terra spagnola e quasi certamente sarà in campo. Il dolore non è passato del tutto, ma comunque il giocatore pare recuperato. Stringerà i denti e cercherà di esserci in qualsiasi modo. Niente riposo domani, al massimo rimarrà fuori per la prossima gara di Serie A. I controlli a Villa Stuart hanno escluso una lesione muscolare profonda, l’allenamento di ieri ha certificato che Nainggolan sta bene e può giocare. Di Francesco tira un sospiro di sollievo.

Nainggolan si allena a Trigoria, può farcela per il Barcellona

Radja Nainggolan fa sperare Di Francesco e i tifosi della Roma. Il centrocampista giallorosso, che nell’ultima partita di Bologna era stato sostituito da Gerson dopo un quarto d’ora di gioco per un trauma contusivo, oggi si è allenato a Trigoria. Nainggolan ha svolto parte della seduta in gruppo e le speranze di vederlo in campo contro il Barcellona aumentano.

Ieri il centrocampista era stato sottoposto ad alcuni accertamenti sul risentimento muscolare accusato al flessore destro; oggi, la sua partecipazione all’allenamento e parole che fanno pensare in positivo: «Se ce la faccio per il Camp Nou? Vediamo come reagisco, c’è ancora tempo per recuperare» le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.