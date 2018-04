Infortunio Nainggolan, salta anche la Fiorentina: le ultime

Infortunio Nainggolan, dopo il Barcellona salta anche la Fiorentina: le ultime – 5 aprile, ore 14.05

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Radja Nainggolan. Il problema agli adduttori ha costretto il Ninja a saltare la sfida di ieri contro il Barcellona ma Eusebio Di Francesco potrebbe dover fare a meno del centrocampista anche Fiorentina-Roma: una assenza pesante, con il tecnico che sembra intenzionato a lanciare dal 1′ Gregoire Defrel.

Infortunio Nainggolan, le parole di Eusebio Di Francesco e le ultimissime

Problema al flessore per Radja Nainggolan, ko a poche ore dal match contro il Barcellona. Il giocatore della Roma ha chiesto il cambio dopo 17 minuti di gioco al Dall’Ara contro il Bologna e i giallorossi sono in apprensione in vista della gara con i blaugrana. Oggi gli esami decisivi. Il giocatore belga è a rischio per la sfida di Champions ma ha una soglia di dolore molto alta e potrebbe clamorosamente farcela. Tra poche ore il responso.

Infortunio Nainggolan: parla il tecnico della Roma – 31 marzo, ore 17.18

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida del Dall’Ara, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato così il problema fisico accusato da Radja Nainggolan nel corso della sfida con il Bologna: «Deve parlargli più il medico che io ma uscire in quel modo lì con un problema al flessore non è positivo. Lui è il Ninja, mi aveva detto di aspettare per il cambio ma se lui molla vuol dire che c’è veramente qualcosa di importante. Significa che il problema è serio».

Infortunio Nainggolan, nella sfida con il Bologna il giocatore della Roma si è fatto male ed è uscito dopo un quarto d’ora: molta apprensione per Barcellona – ore 14.45

Aggiornamenti importanti in casa Roma, ove tiene banco l’infortunio di Radja Nainggolan nel corso della partita odierna di campionato contro il Bologna. Il centrocampista belga è stato costretto a lasciare il campo dopo appena quindici minuti dall’inizio del primo tempo di Bologna-Roma, toccandosi il flessore in seguito ad una botta ricevuta durante la partita. Di Francesco è stato costretto a sostituire il giallorosso ed è già iniziata l’apprensione per la sfida con il Barcellona in Champions League di mercoledì prossimo. Arrivano i primi aggiornamenti ufficiali: Nainggolan ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra in seguito ad una ginocchiata sulla coscia rimediata nel primo quarto d’ora di gioco.

Infortunio Nainggolan, Roma in ansia per la Champions – ore 13

Infortunio Nainggolan, brutte notizie per la Roma. Al quarto d’ora del primo tempo della sfida con il Bologna, il centrocampista romanista si è toccato il flessore e ha accusato un problema muscolare. Eusebio Di Francesco è stato costretto a toglierlo, i tifosi romanisti sono in apprensione.

Mercoledì la Roma giocherà contro il Barcellona in Champions League, per quello i tifosi non hanno preso benissimo l’infortunio di Nainggolan. Al suo posto è entrato Gerson, ma ancora non si conoscono i tempi di recupero del belga. Di Francesco e i fan della Roma sperano di averlo a disposizione a breve.