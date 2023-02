Roma, oggi test per Wijnaldum contro la Primavera a Trigoria: le ultime

Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, oggi ha effettuato un test a Trigoria contro la squadra Primavera

Nell’allenamento di oggi, infatti, la squadra giallorossa si è divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato contro l’Empoli all’Olimpico e test contro la Primavera per gli altri giocatori, compreso l’olandese. In partita Wijnaldum ha dato a Mourinho buone sensazioni e già nel prossimo match contro il Lecce potrebbe tornare a giocare qualche minuto.