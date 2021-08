Roma, Olsen in uscita. Il c.t. della Svezia: «Sorpreso nessuno lo prenda»

Il c.t. della Svezia Andersson ha parlato della situazione in casa Roma di Robin Olsen

Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato della situazione relativa a Robin Olsen, portiere in uscita dalla Roma che non riesce a trovare squadra.

«Ad oggi la situazione non è buona, ma staremo a vedere se ci saranno novità. Robin è stato bravissimo in nazionale e per questo sono sorpreso che i club non lo scelgano come primo portiere, perché se la caverebbe anche nei top club. Spero che la questione si risolva e che possa trovare un club dove giocare con continuità. Se non dovesse essere così, affronteremo quella situazione. Sono comunque fiducioso perché con noi è stato fantastico. Mi fido di lui».