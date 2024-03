Paredes “alla De Rossi”: è il perno della nuova Roma

Roma, De Rossi ha ritagliato un nuovo ruolo da regista per Leandro Paredes, come aveva fatto con Luis Enrique con lui

La Roma prepara la sfida di domani contro il Brighton e De Rossi, pur senza rivelare le sue carte su come sceglierà di mettere in campo la squadra, potrà contare su un rinato Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino è uno di quelli a cui il cambio allenatore ha fatto meglio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, DDR ha ritagliato per lui un ruolo centrale nella squadra: quello del regista basso. Il suo ruolo è quello di eseguire la “Salida lavolpiana“, movimento ad abbassarsi tra i due centrali di difesa – facendo salire i due terzini a centrocampo – e aumentando la possibilità di verticalizzare il gioco, un ruolo che lo stesso tecnico aveva svolto in giallorosso quando in panchina c’era Luis Enrique.