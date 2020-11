Roma, Pastore dopo l’operazione: «Sto bene, il club mi è stato vicino»

Javier Pastore è tornato in Italia dopo l’operazione all’anca

Javier Pastore, trequartista della Roma, è tornato in Italia dopo l’operazione all’anca dello scorso settembre. L’argentino, sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, ha parlato del momento attraversato intercettato da ForzaRoma.info.

«Sto molto bene. Ho seguito la Roma in queste settimane, ho tanta voglia di tornare. La squadra sta giocando bene, io voglio tornare il più presto possibile. A Trigoria mi sono stati vicino, ho finito la riabilitazione in Spagna ed ora voglio tornare il prima possibile. Mi è mancata molto la mia famiglia in questo periodo, ma qualcosa andava fatto. Non potevo continuare a stare così male, per questo ho deciso di fare questo intervento. Per fortuna è andato tutto bene, ora manca l’ultimo passo per tornare in campo. Ho bisogno di recuperare fisicamente».