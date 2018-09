Perotti difende Di Francesco: «Facile dare colpe solo a lui»

Diego Perotti si schiera dalla parte di Eusebio Di Francesco: ecco le parole del fantasista della Roma

Momento negativo per la Roma di Eusebio Di Francesco, reduce dalla debacle del Bernabeu contro il Real Madrid e attesa dal confronto col Bologna. Ecco le parole di Diego Perotti a Sky Sport: «Ci aspettavamo di avere più punti e di giocare meglio, ma c’è tempo per migliorare già a partire dalla sfida contro il Bologna: dovremo ritrovare noi stessi e ritrovare la vittoria. Sappiamo cosa dobbiamo fare, ci siamo allenati molto e l’abbiamo fatto anche l’anno scorso, le vittorie devono arrivare per forza».

Continua il fantasista argentino ai microfoni di Sky Sport: «E’ facile scaricare la colpa sull’allenatore o magari esonerarlo perché non possono essere cacciati 25-30 calciatori, ma non è giusto: lo scorso anno siamo arrivati in semifinale di Champions League e la squadra è praticamente la stessa, tolto qualche giocatore che è andato via. Abbiamo lo stesso allenatore, non può cambiare tutto nel giro di pochi mesi».