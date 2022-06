Roma, rinnovo Zaniolo: fumata nera. Juventus e Milan in agguato

Ci sarebbe distanza tra la Roma e Zaniolo per il rinnovo di contratto. La Juventus e il Milan sono in agguato

Come riportato da Tuttosport, ieri l’entourage di Nicolò Zaniolo è stato avvistato insieme ai dirigenti della Roma per fare inevitabilmente il punto sul futuro: il rinnovo è molto complicato e la cessione in estate pare la soluzione più probabile.

La Juventus e Milan restano in agguato, in attesa del primo spiraglio possibile. I bianconeri e i rossoneri sono in prima fila per il gioiello giallorosso.