Roma, si accende la pista De Paul: Mourinho ha contatto l’argentino

Calciomercato Roma: i giallorossi hanno individuato in De Paul il grande colpo per il centrocampo. Per l’argentino è sceso in campo anche Mourinho

Dopo Matic, la Roma è alla ricerca del super colpo a centrocampo per sistemare il reparto come chiesto da José Mourinho. E come riportato da Leggo, il nome in cima alla lista dei desideri porta il nome di Rodrigo De Paul. L’ex Udinese non si è ambientato all’Atletico Madrid e sarebbe intenzionato ad andare via rinunciando anche alla Champions League.

Il prezzo si aggira intorno ai 40 milioni, lo stipendio non è altissimo visto che guadagna non più di 4 milioni. Per l’argentino sarebbe sceso in campo anche Mourinho che avrebbe contattato il calciatore personalmente per convincerlo a trasferirsi alla Roma. La trattativa non sarà di certo semplice, ma i giallorossi contano di chiuderla per fine mese così da regalare subito allo Special One il suo innesto internazionale.