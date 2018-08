Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha annunciato la riduzione della squalifica in Champions League che consentirà ai tifosi di seguire la squadra in trasferta regolarmente

La Roma sta definendo gli ultimi dettagli per del match di lunedì contro l’Atalanta, valido per la seconda giornata di Serie A. Intanto arrivano buone notizie per i tifosi giallorossi in vista della prossima Champions League a cui la squadra di Eusebio Di Francesco prenderà parte. Pochi minuti, difatti, il direttore generale del club capitolino, Mauro Baldissoni, ha annunciato ai microfoni di Radio Roma, che la UEFA ha ridotto la squalifica di divieto di trasferta per la società, la quale era stata condannata dopo gli scontri di Liverpool avvenuti nella scorsa stagione.

Baldissoni ha spiegato che la Federazione ha applicato una riduzione della squalifica in appello che ha portato la sanzione ad una sola gara in trasferta sospesa condizionalmente. Infine il dirigente giallorosso ha affermato che l’appello relativo, invece, alla squalifica di tre mesi del presidente Pallotta è fissato a fine settembre. Ottime notizie per il popolo giallorosso che, dunque, potrà seguire la Roma sin dalla prima trasferta in Champions League.