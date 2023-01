Roma, Tiago Pinto: «Non commento le parole di Mourinho»

Le parole di Tiago Pinto, dirigente della Roma, nel pre partita della sfida contro la Fiorentina. I dettagli

Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato a DAZN prima della partita contro la Fiorentina.

PAROLE – «Parole di Mourinho sulla Champions? Lui non commenta le mie e io faccio lo stesso per le sue. Il nostro rapporto è tale che se c’è qualcosa da commentare lo facciamo a Trigoria. Oggi sarà una partita difficile contro una grande squadra, che non ha iniziato bene ma si è ripresa. Sono soddisfatto di quanto fatto da noi in questo gennaio e sono convinto che arriveranno cose buone per noi nel futuro».