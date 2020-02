Roma, torna Fazio in difesa. Il bilancio con lui in campo sorride

Roma, Fazio verso il ritorno in campo al fianco di Smalling. Con lui in campo il bilancio dei giallorossi in stagione è positivo

Federico Fazio è una delle carte che Paulo Fonseca si giocherà stasera a Bergamo contro l’Atalanta. L’argentino è il designato, salvo sorpresa, per affiancare Smalling considerato l’avanzamento a centrocampo di Mancini. L’argentino non scende in campo con la Roma da ormai due mesi: era il 15 dicembre e l’avversario era la Spal.

Arrivò una vittoria per 3-1, in quell’occasione, ma se si allarga la statistica a tutta la stagione il bilancio con lui in campo è piuttosto favorevole. Complessivamente sei vittorie per i giallorossi, a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte.