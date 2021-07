Roma Viña, accordo raggiunto con il Palmeiras: cifre e dettagli

La Roma ha raggiunto l’accordo con il Palmeiras per Matias Viña: il terzino prenderà il posto dell’infortunato Spinazzola

La Roma vede il traguardo per Matias Viña. Come riporta Sky Sport il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Palmeiras per il terzino uruguaiano, che arriverà per sostituire Spinazzola.

La trattativa si è chiusa a 10 milioni di parte fissa più circa 3 di bonus. Domani sarà la giornata dei contratti. I giallorossi hanno fretta di chiudere, perché vorrebbero dare a Mourinho il prima possibile il terzino sinistro.