Roma, visita di controllo con ottimo esito quella a cui si è sottoposto nella giornata di oggi Nicolò Zaniolo

Buone notizie in casa Roma per Nicolò Zaniolo. Il giallorosso qualche giorno fa si è infatti sottoposto ad un piccolo intervento di chirurgia al naso per respirare meglio.

Come riporta l’Ansa nella giornata di oggi il centrocampista si è sottoposto ad un ulteriore controllo dal quale è emerso un progressivo miglioramento delle capacità respiratorie del calciatore.