Roma, Zaniolo prima volta in Inghilterra: le big di Premier drizzano le antenne

Giovedì contro il Leicester, per Nicolò Zaniolo sarà la prima partita da professionista in Inghilterra. E occhio al calciomercato

Dopo aver portato la Roma in semifinale di Conference League grazie alla tripletta al Bodo/Glimt, Nicolò Zaniolo ha intenzione di trascinare i giallorossi anche contro il Leicester. Come riportato dal Leggo, per il gioiello italiano quella di giovedì sarà la prima partita da professionista in Inghilterra, la patria del football.

E una buona prestazione in terra inglese di Zaniolo potrebbe far drizzare le antenne anche ai top club di Premier League interessati a lui: su tutti il Liverpool e il Tottenham. Giovedì si penserà al campo, ovviamente, ma con un orecchio sempre teso alle voci di mercato.