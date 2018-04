Romagnoli, tegola Milan: salta il Napoli e non solo, il comunicato ufficiale

Infortunio Romagnoli, problemi difensivi per il Milan di Gennaro Gattuso. Il comunicato ufficiale sulle condizioni del centrale che salterà il Napoli e non solo

Altra tegola per il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri perdono per diverse settimane il proprio centrale difensivo, Alessio Romagnoli, che salterà così il match contro il Napoli. Problemi difensivi per i rossoneri, che dovranno far fronte anche alla squalifica rimediata da Leonardo Bonucci, ammonito e già diffidato. Ma i problemi più importanti, anche in ottica finale di Coppa Italia Tim del 9 maggio contro la Juventus, provengono da Romagnoli.

Il difensore ex Roma si è infortunato nei minuti iniziali di Milan-Sassuolo ed ha chiesto immediatamente la sostituzione. Nei giorni scorsi il difensore si è sottoposto agli esami strumentali e pochi minuti fa il Milan ha diramato il comunicato ufficiale inerente alle sue condizioni fisiche: «AC Milan comunica che Alessio Romagnoli, durante Milan-Sassuolo di domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa». Il Milan proverà a recuperare il calciatore per la sfida contro il Bologna del 29 aprile, dieci giorni prima della finale di TIM Cup contro la Juventus.