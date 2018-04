Bonucci salterà Milan-Napoli per squalifica

Il capitano rossonero Leonardo Bonucci, già diffidato, è stato ammonito nel match di questa sera contro il Sassuolo e salterà così la sfida del prossimo turno contro il Napoli. Per Gattuso i problemi difensivi non finiscono qui

Leonardo Bonucci non ci sarà nel match che il Milan giocherà la prossima settimana in casa contro il Napoli. Il capitano rossonero ha rimediato un cartellino giallo questa sera nella sfida contro il Sassuolo. Già diffidato, dunque, Bonucci salterà la partita contro la formazione di Maurizio Sarri che nel prossimo week-end farà visita ai rossoneri in quel di San Siro. Una vera e propria tegola per il Milan che rischia di presentarsi a questo appuntamento con l’assenza della coppia centrale difensiva titolare.

Già, perché all’assenza ormai certa del 19 rossonero per squalifica c’è quella probabile del difensore Romagnoli. Il centrale ex Roma è uscito al 5′ minuto del primo tempo a causa di un infortunio e nelle prossime ore si conoscerà l’entità dello stop rimediato dal difensore rossonero. Qualora l’infortunio dovesse tenerlo fuori dal match contro il Napoli, dunque, l’allenatore Gennaro Gattuso dovrà rimediare ricorrendo alla coppia centrale di scorta, composta da Musacchio e Zapata.