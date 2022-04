Romagnoli Lazio, spunta la pista Barcellona

Il Barcellona avrebbe cominciato a fare dei sondaggi per Alessio Romagnoli, obiettivo della Lazio per la prossima estate

Importanti novità sul futuro di Alessio Romagnoli, difensore del Milan in scadenza di contratto a giugno ed obiettivo concreto per il mercato estivo della Lazio. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS infatti, il Barcellona avrebbe cominciato a sondare il terreno per il classe ’95.

Laporta vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con Raiola, procuratore del ragazzo, e regalare il difensore a Xavi. La Lazio deve fare in fretta: le prossime settimane saranno decisive.