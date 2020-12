Romero amareggiato: «Un vero peccato non aver vinto contro il Bologna, abbiamo dominato»

Cristian Romero ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo il pareggio contro il Bologna: queste le parole del difensore

«È un peccato non avere vinto la partita perché nel primo tempo abbiamo dominato. Avremmo dovuto chiudere la gara prima. Quando il Bologna ha trovato il gol ha preso fiducia. Ora abbiamo qualche giorno per riposare un po’, poi torneremo a lavorare per farci trovare più forti di prima. Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, peccato non avere chiuso l’anno con una vittoria, ma il pareggio ci sta. Manca tanto alla fine della stagione e se continuiamo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo»