Sul proprio profilo Instagram, Romulo ha commentato così i tanti messaggi ricevuti fai tifosi della Lazio in merito ad un suo possibile ritorno

«Volevo ringraziare tutti i tifosi laziali per i bellissimi messaggi (migliaia e migliaia) in questi ultimi giorni perché io ci ritorni, mi fanno davvero molto piacere. Se dipendesse solo da me sarei già lì! Vediamo cosa succederà, io tiferò perché vada a buon fine!». Così Romulo Calderia sul proprio profilo ufficiale di Instagram.