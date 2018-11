Milan: Ronaldinho è diventato povero (secondo i media brasiliani)

Ronaldinho sarebbe quasi in bancarotta: secondo i media brasiliani l’ex Pallone d’Oro e attaccante di Barcellona e Milan avrebbe soltanto 6 euro sul proprio conto ma… sarà vero?

Che un calciatore diventi povero non è certo una novità: questione di investimenti sbagliati, scelte folli, vizi e stravizi. Se quel calciatore però è Ronaldinho, la notizia fa decisamente più scalpore. L’ex Pallone d’Oro 2005, fuoriclasse di Barcellona e Milan, da molti ritenuto uno dei calciatori in assoluto più forte della storia, sarebbe quasi in bancarotta. Lo riferiscono i media brasiliani rivelando l’incredibile: sul conto corrente bancario di Ronaldinho, al momento, ci sarebbe soltanto 24,63 reais brasiliani, ovvero circa 6 euro. Possibile? Sì, possibile secondo UOL Esporte, che ha specificato come al momento Dinho si trovi in una situazione economica abbastanza difficoltosa per via di alcuni precedenti insoluti.

Su tutti uno, relativo al 2015, quando fu multato dal tribunale di giustizia di Rio Grande do Soul per la costruzione di una piattaforma da pesca abusiva a Porto Alegre (dove vive). Negli anni la multa, mai pagata dal brasiliano, sarebbe stata ingrossata da interessi e penali, arrivando oggi a toccare i 2 milioni di euro, soldi che sarebbero di fatto stati sequestrati a Ronaldinho (e al suo fratello/procuratore Assis Moreira, coresponsabile dell’illecito amministrativo). I conti però non tornerebbero comunque, considerato l’asso brasiliano, in carriera, ha incassato da contratti con club e sponsor (come quello faraonico con Nike, ancora in atto dopo il ritiro) ben più di un paio di milioni di euro… C’è poi lo stipendio da 150mila euro l’anno (comunque non spiccioli) che Ronaldinho percepisce in qualità di ambasciatore del Barcellona. Insomma, a qualcuno un dubbio sorge: non è che l’ex attaccante rossonero abbia spostato i suoi soldini all’estero, magari per scopi non propriamente chiari?