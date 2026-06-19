Ronaldinho torna a giocare in Italia: c’è il clamoroso accordo con il Ravenna, annuncio in grande stile a Miami

Mentre gli Stati Uniti vivono l’entusiasmo del Mondiale casalingo, dagli States arriva una notizia destinata a scuotere il calciomercato: Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà in Serie C, firmando con il Ravenna di Ignazio Cipriani.

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Un colpo clamoroso, destinato a diventare ufficiale il 23 giugno durante un evento in grande stile a Miami, dove verrà presentata anche la nuova maglia del club.

Il fuoriclasse brasiliano ha accompagnato l’annuncio con parole che hanno immediatamente acceso l’entusiasmo: “Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”.

Ravenna, ambizioni altissime: Ronaldinho sarà in ritiro con la squadra

Il Ravenna FC, reduce da una stagione in cui ha sfiorato la promozione, si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con ambizioni ancora più elevate.

L’arrivo di Ronaldinho, 46 anni compiuti a marzo, rappresenta un innesto senza precedenti per la categoria: il brasiliano sarà in ritiro fin dal precampionato, a disposizione dello staff tecnico per dare un contributo concreto anche sul campo.

Un evento storico per la Serie C e per tutto il movimento

L’annuncio di Miami non sarà soltanto una presentazione spettacolare: l’evento avrà anche una forte valenza sociale. Il club e la famiglia Cipriani effettueranno infatti una donazione a Street Soccer USA, ente benefico partner anche della Lega Serie A, impegnato nella crescita sportiva e sociale di giovani e comunità in contesti difficili.

Portare una leggenda come Ronaldinho sui campi della Serie C significa aprire una nuova era per il calcio ravennate e regalare visibilità internazionale a tutto il movimento.

PAROLE CIPRIANI – «Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo».