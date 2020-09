Ronaldo a Kulusevski: «Spero di fare tanti gol insieme». E lo svedese risponde così…

Al termine di Svezia-Portogallo, Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza

Questa sera avversari, da domani in poi compagni di squadra pronti a far sognare il popolo juventino. Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski si sono sfidati nella gara valida per la seconda giornata di Nations League e non c’è stata partita. Una splendida doppietta del portoghese ha piegato la Svezia consegnando i tre punti a Ronaldo e compagni.

Nel post partita entrambi i giocatori hanno parlato all’emittente televisiva svedese TV4: ecco cosa si sono detti.

RONALDO – «Vedo in Kulusevski un grande potenziale e un grande talento. Sono convinto che Dejan farà del suo meglio e ci aiuterà a fare grandi cose alla Juve. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare stasera perché non lo conoscevo molto bene, ma oggi l’ho osservato e ho notato un grande giocatore. Spero di poterci giocare e fare tanti gol insieme».

KULUSEVSKI – «Il suo secondo gol è stato più bello del primo, ha fatto la differenza. Rimani impressionato quando lo vedi giocare, è davvero incredibile. Cristiano dimostra a ogni partita di essere il migliore. Sono fortunato a poter giocare con lui nella Juventus».