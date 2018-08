Ronaldo dice la sua sul prossimo campionato di Serie A: dal ‘Bobo Summer Cup’ a Civitanova Marche, l’ex ‘Fenomeno’ parla di Cristiano Ronaldo, Inter e del possibile arrivo in nerazzurro di Modric

Ventuno anni fa fu lui a sconvolgere il calciomercato italiano con il suo arrivo all’Inter; oggi, Ronaldo ‘Il Fenomeno’ dice la sua sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e non solo. Impegnato a Civitanova Marche nel torneo di footvolley ‘Bobo Summer Cup‘ organizzata dall’amico Christian Vieri, l’ex calciatore brasiliano ha dichiarato: «L’arrivo di Cristiano alla Juventus è un’ottima cosa; negli ultimi anni il calcio italiano non ha vissuto buoni momenti e lui potrebbe rilanciarlo. Speriamo che in Serie A torni lo spettacolo» le parole rilasciate a Sky Sport.

L’ex Fenomeno ha poi parlato del mercato dell’Inter e del possibile arrivo di Luka Modric a centrocampo: «Il mercato è strano, vedremo cosa succederà. Speriamo che quest’anno i nerazzurri raggiungano importanti risultati, anche perchè io ne sono rimasto un grande tifoso. Modric? Non so se ci sia una vera e propria trattativa, il mercato chiuderà tra un pò e vedremo. Come le altre grandi squadre, anche l’Inter si sta rinforzando».