Ronaldo-Juventus: il comunicato ufficiale della squadra bianconera

La Juventus ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale che annuncia l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

Dopo il comunicato stampa apparso sul sito del Real Madrid che annunciava il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus per 105 milioni è arrivata la tanto attesa ufficialità da parte dei bianconeri. Sul sito internet della Vecchia Signora pochi minuti fa è stato pubblicato il comunicato che ha dato la notizia più attesa degli ultimi anni dai tifosi bianconeri: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club De Fùtbol S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per € 12 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022». Anche sui social della squadra bianconera è stata pubblicata l’ufficialità dell’affare che è stata salutata con migliaia di risposte dei tifosi in pochi minuti.