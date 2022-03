Ronaldo si carica: «Rispetto per tutti, ma vogliamo portare il Portogallo dove merita»

Cristiano Ronaldo suona la carica per il suo Portogallo e avvisa Turchia e Italia in vista dei playoff per i Mondiali in Qatar

Cristiano Ronaldo suona la carica sui propri social e avvisa le avversarie sul cammino del Portogallo in vista dei playoff Mondiali per il Qatar 2022. Il messaggio del Portoghese.

PAROLE – «Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi. Ma insieme lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita»