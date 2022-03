Ronaldo manterrà la parola: resterà allo United anche senza Champions League

Cristiano Ronaldo manterrà la parola data e terrà fede al suo contratto anche senza Champions League: i dettagli

Cristiano Ronaldo manterrà la parola data e terrà fede al suo contratto, in scadenza a giugno 2023. Il fuoriclasse del Manchester United, riporta The Telegraph, giocherà con i Red Devils nella prossima stagione anche se la squadra non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Potrebbe essere un evento storico: per la prima volta in 20 anni il portoghese rischia di non disputare la massima competizione europea.