Ronaldo, Pastore, Nainggolan e… Ancelotti: Juve in pole, chi sarà l’antagonista?

I bianconeri squadra da battere e con CR7 ancora più corazzata. Ancelotti, Pastore, Nainggolan: chi sarà l’anti-Juve?

Manca circa un mese all’inizio della nuova stagione di Serie A ed è tempo dei primi bilanci di mercato. Nel giorno di Cristiano Ronaldo presentato alla Juventus, la domanda è: chi sarà l’anti-Juve il prossimo anno? Napoli, Roma o Inter? Aspettando le mosse del Milan.

I Campioni d’Italia in carica scendono in campo con l’artiglieria pesante: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, ed al momento ancora Higuain. Attacco pesantissimo, con un centrocampo in cui, oltre ai vari Pjanic, Matuidi fresco campione del Mondo, Marchisio e Khedira, arriva Emre Çan svincolato dal Liverpool. Juventus in versione europea, con due terzini di spinta come Cancelo ed Alex Sandro, per il quale vale il discorso di Higuain legato al mercato. Nella “starting grid”, la formazione di Allegri è ancora la favorita.

Il Napoli ha in Carlo Ancelotti il volto top della campagna acquisti estiva. Sono arrivati Verdi, Meret, Fabian Ruiz e Karnezis, è partito il solo Jorginho ma l’ossatura è tendenzialmente di matrice “sarriana”, capace di lottare fino all’ultimo contro la Juventus lo scorso anno per lo scudetto. Manca, forse, un tassello in attacco, un bomber da doppia cifra. De Laurentiis e Giuntoli lavorano per completare la rosa e renderla ancor più competitiva.

La Roma, orfana di Nainggolan passato all’Inter, ringiovanisce la formazione a disposizione di DI Francesco con gli innesti linea verde Coric, Kluivert, Zaniolo e Cristante. Mirante, Marcano e Santon in difesa e, soprattutto, Javier Pastore. El Flaco arriva a Roma per dare maggior imprevedibilità al gioco di Di Francesco e mettere a segno qualche gol in più. Aspettando di capire quale sarà il futuro di Alisson, la Roma punta a migliorare ciò che di buono ha fatto lo scorso anno, magari con un rendimento maggiormente costante. De Rossi non ha paura di Cristiano Ronaldo e dichiara: <Ce la giochiamo>.

L’Inter torna in Champions League ed i regali per Luciano Spalletti si chiamano De Vrij, Asamoah, Lautaro, Nainggolan e Politano. Il “ninja” arriva dopo un corteggiamento lungo un anno, sarà il fulcro del gioco nerazzurro, il trequartista che è mancato lo scorso anno fino a gennaio, abile in entrambe le fasi. Manca un terzino ed un centrocampista, tante le novità attese da qui a fine mercato. Darmian o Vrsaljko a destra, Dembele, Paredes o “mister X” in mediana, Di Maria se dovesse partire uno tra Candreva e Perisic. Stesso discorso, però, fatto per la Roma: serve maggior costanza per diventare top ed insidiare la Vecchia Signora.

Il Milan, infine, attende sviluppi dal versante societario. Gattuso gode della stima della dirigenza, sono arrivati Reina, Strinic ed Halilovic, colpi che non entusiasmano, ovviamente, la piazza ma al momento è stato fatto il possibile. Kalinic, Bacca e Suso bloccano il mercato. Bonucci giura fedeltà, ma Parigi chiama. Inizio decisamente in salita per Gattuso che proverà a fare miracoli per migliorare l’ultima annata sportiva.

La domanda è chi sarà l’anti-Juve? Con un Cristiano Ronaldo in più sale il livello di difficoltà della nostra Serie A. Riusciranno Napoli, Roma ed Inter ad insidiare il trono della Vecchia Signora?