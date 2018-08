Ronaldo torna a casa dopo il ricovero in una clinica di Ibiza dovuto a una polmonite: il suo messaggio sui social rassicura tutti i suoi fans

Ricoverato venerdì scorso in una clinica di Ibiza a causa di una forte polmonite (leggi qui), Ronaldo ‘Il Fenomeno’ è tornato a casa oggi. L’ex calciatore di Barcellona, Inter e Milan ha fatto sapere tramite i social che sta bene, rassicurando tutti i suoi seguaci: «Ciao a tutti! Sono a casa dopo qualche giorno in clinica. Grazie a tutti per i commenti affettuosi e di energia positiva! Molte grazie al team di medici e infermieri. Ora concentriamoci sul calcio! Questa stagione sarà impressionante e promette molte novità» il contenuto del suo messaggio postato su Twitter.