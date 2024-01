Rooney commenta l’esonero: «Non si dà tempo ai nuovi allenatori»

Le parole di Wayne Rooney, ex attaccante e capitano del Manchester United, sull’esonero dal Birmingham. I dettagli

Wayne Rooney, ex attaccante inglese del Manchester United, ha parlato commentato su Twitter l’esonero dal Birmingham.

LE PAROLE – «Voglio ringraziare Tom Wagner, Tom Brady e Garry Cook per l’opportunità di gestire il Birmingham e il supporto che mi hanno dato durante la mia breve esperienza con il club. Il calcio si basa solo sui risultati e riconosco che non sono stati all’altezza di questo club. Credo però che bisogni dare tempo agli allenatori e 13 settimane non sono abbastanza per il raggiungimento di cambiamenti importanti al livello di gioco. Mi ci vorrà del tempo per metabolizzare questa decisione. Mi prenderò del tempo da passare con la mia famiglia. Auguro al Birmingham il meglio».