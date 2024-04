L’ex attaccante attacca duro Haaland: «Giocatore di quarta divisione»

Roy Keane, ex attaccante, ha parlato a Sky Sports al termine della gara contro l’Arsenal di Haaland e il suo modo di giocare

Roy Keane, ex attaccante, ha parlato di Haaland a Sky Sports al termine della gara contro l’Arsenal di Premier League e il suo modo di giocare. Le sue dichiarazioni:

HAALAND – «Il livello del suo gioco in generale è molto scarso, e non solo oggi. Sotto porta è il migliore al mondo, ma il suo gioco in generale, per un giocatore del genere, è molto scarso. Devi migliorarlo. È quasi come un giocatore di League Two».