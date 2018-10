Lo United sul proprio sito: «La Juve è anche detta “Rubentus”» – FOTO

Manchester United-Juventus: gaffe (più o meno voluta) del sito ufficiale degli inglesi in vista della sfida di stasera. Ricordando la storia bianconera, viene menzionato anche quel soprannome…

Il Manchester United si prepara ad affrontare stasera la Juventus in Champions League in una gara che si annuncia assolutamente epica per tantissime ragioni. La formazione di José Mourinho attende i bianconeri all’Old Trafford e, nell’attesa, ripassa un po’ di storia. Sul sito ufficiale dello United da ieri appare infatti un identikit dei bianconeri, una sorta di riepilogo della prossima avversaria per rammentare ai tifosi chi avranno di fronte. Nel parlare dell’immensa storia bianconera probabilmente però gli autori del post dedicato hanno ecceduto (non si sa quanto volutamente) un po’ troppo: ricordando i soprannomi affibbiati alla Juve nel corso degli anni, appare infatti anche quello di “Rubentus”. Non propriamente un complimento nei confronti dell’avversaria di stasera.

«Uno dei tanti soprannomi dati alla Vecchia Signora dai tifosi avversari come quelli di Fiorentina, Inter e Napoli, è “Rubentus” – si legge a chiare lettere addirittura sul sito ufficiale del Manchester United – . Tale soprannome deriva dal verbo “rubare” in italiano e discende dalla reputazione un tempo oscura dei bianconeri culminata con lo scandalo di Calciopoli che li ha visti spogliati del titolo 2005 (ma pure quello del 2006, assegnato all’Inter, anche se lo United ha omesso tale dettaglio, ndr) e retrocessi in Serie B per una serie di partite truccate». La storia è ovviamente storia e non può essere cancellata, anche se probabilmente i Red Devils avrebbero potuto toccarla un po’ più piano.