Rugani insoddisfatto: può partire in estate

Il difensore della Juventus non è soddisfatto del minutaggio stagionale e potrebbe chiedere la cessione a fine stagione. Le ultime sul futuro di Rugani

Daniele Rugani non è soddisfatto del minutaggio concessogli da Massimiliano Allegri e sta valutando il suo futuro. Il difensore della Juventus, nelle ultime settimane, è stato preferito a Barzagli e Howedes e, al momento, è il quinto centrale della rosa. Allegri gli ha dato una maglia da titolare ad inizio stagione, inserendo nella formazione titolare nelle prime 5 gare di campionato della stagione. Il difensore classe ’94, col passare delle settimane, ha perso il posto ed è diventato una riserva di Benatia, diventato titolare inamovibile a novembre.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventus, 22 presenze e 1 gol in stagione, non è contento della gestione Allegri. Il centrale, probabilmente, pensava di avere più opportunità dopo l’addio di Leonardo Bonucci, e non è soddisfatto. Il giocatore ha molto mercato: piace in Inghilterra e piace anche al Napoli, che un paio di anni fa provò a strapparlo ai bianconeri offrendo 25 milioni di euro (il difensore ha lavorato insieme a Sarri a Empoli). Il calciatore è sempre piaciuto insofferente e valuta il futuro. In estate arriverà Caldara, Howedes potrebbe essere confermato e Rugani sta pensando di fare le valigie.