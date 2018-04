Howedes convince Allegri: può restare alla Juve

Il difensore della Juventus, Benedikt Howedes, potrebbe restare in bianconero. Le ultimissime notizie di calciomercato

Benedikt Howedes resta alla Juventus? Al momento è solo una ipotesi ma il futuro del difensore tedesco è tutto da decifrare. Il centrale tedesco, abile a ricoprire ogni ruolo della difesa, potrebbe rimanere in bianconero. Allegri lo ha elogiato, definendolo un difensore di spessore internazionale, e la Juventus potrebbe puntare ancora su di lui. Il calciatore è sceso in campo 3 volte e contro la Sampdoria e il Napoli ha fatto vedere il suo valore.

I problemi fisici che ne hanno condizionato pesantemente la stagione sembrano essere un lontano ricordo. Il difensore ha 5 occasioni da sfruttare da qui alla fine della stagione per convincere la società bianconera a puntare su di lui. La Juve potrebbe trattare la cifra per il riscatto, attualmente prevista a 13,5 milioni di euro: i bianconeri, secondo Tuttosport, potrebbero confermare Howedes in caso di uno sconto sul riscatto.