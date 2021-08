Rugani, parla l’agente: «La volontà della Juve è chiara»

Agente Rugani: il procuratore del difensore della Juventus ha chiarito definitivamente il futuro del suo assistito

Niente Napoli o Lazio, squadre accostate al giocatore nelle ultime settimane: Daniele Rugani rimane alla Juventus. L’agente Davide Torchia, a Calciomercato.it, ha parlato così del futuro del suo assistito:

«Il futuro di Daniele è andato come da programma. L’idea del club è sempre stata una e la sta portando avanti, trovandoci concordi ovviamente anche con il calciatore. Cercherà di rendersi utile durante la stagione e di fare il proprio dovere quando verrà chiamato in causa da Allegri. Tutte le soddisfazioni personali vanno di pari passo con quelle della squadra. C’erano delle occasioni sul mercato, Daniele è un giocatore che ha estimatori in Italia e all’estero, ma la volontà della Juve di tenerlo era chiara. Ha la stima di Allegri che lo conosce bene».

