Ruggeri: «Contento di essere in Nazionale e che Spalletti abbia creduto in me. Su Gasperini dico che...»

In conferenza stampa, il giocatore dell’Italia Matteo Ruggeri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match di Nations League contro la Germania.

CONVOCAZIONE – «Sono molto contento, cerco sempre di lavorare duro e di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita, Sono molto contento, ringrazio il ct Spalletti per aver realizzato un mio sogno. Sono veramente felice. Io ora penso a quello che devo fare qui, è normale che ci sia un po’ di rammarico (Atalanta Inter ndr) ma devo pensare alla Nazionale e fare quello che mi chiede il ct, dando il massimo in allenamento e in partita»

ATALANTA TRA INTER E CHAMPIONS LEAGUE – «Se devo parlare della partita col Bruges, noi come squadra siamo stati molto stupiti dalla loro intensità, soprattutto all’andata. Siamo andati in difficoltà sotto quell’aspetto, però è anche una squadra che a livello di gioco è stata determinante. Penso che, per come giochiamo noi, in quelle due partite non siamo stati al top fisicamente e ne abbiamo sofferto, l’abbiamo pagata con la mancata qualificazione. Ieri eravamo consapevoli che affrontavamo la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato per buona parte della partita alla pari. Però l’Inter è stata determinante negli episodi ed è riuscita a vincere. È la squadra più forte del campionato. Per quanto riguarda la convocazione, ripeto: cerco di dare il massimo, devo ringraziare Spalletti e Gasperini per questa occasione»

GASPERINI – «Penso che mister Gasperini, almeno parlo per me, mi ha cresciuto molto, prima come uomo e poi come calciatore. Ti spinge a non accontentarti mai. Spalletti penso sia simile, non lo conosco ancora bene ma come pensiero di gioco mi sembrano simili. È una cosa positiva, avendo Gasperini: cercherò di mettermi in mostra e dare il massimo»