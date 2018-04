Rui Patricio supera tutti: conferme dal Portogallo per il Napoli

Dopo Reina, il Napoli ha bisogno di un portiere: arrivano conferme dal Portogallo per Rui Patricio dello Sporting CP

La notizia è uscita ieri, ma oggi arrivano le conferme: Rui Patricio è in pole per il ruolo di portiere del Napoli. Il portoghese gioca nello Sporting CP e in patria i media lo hanno accostato con forza agli azzurri per il dopo Reina. Si era parlato di Mattia Perin, ma anche di Alex Meret o di Bernd Leno, ma per ora è Patricio il nome più vicino alla porta del Napoli. A sorpresa, in Portogallo danno quasi per fatto l’affare a circa venti-venticinque milioni di euro, anche se per ora è meglio andarci con i piedi di piombo. Ciò che è certo è che Pepe Reina se ne andrà, ma già si sapeva.

Con Reina al Milan, il Napoli deve trovare un altro numero uno e Rui Patricio ha le caratteristiche giuste. Ha trenta anni e una discreta esperienza internazionale anche con il Portogallo (era titolare nel vittorioso Europeo del 2016), mentre con lo Sporting si sta dimostrando un estremo difensore di valore altissimo. I numeri sono dalla sua parte: quarantasei gare stagionali, trentotto gol subiti, nove dei quali in Champions League nel gruppo con Juventus e Barcellona. Si attendono novità da Napoli, ma Rui Patricio è in pole.