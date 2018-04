Napoli, avanza Rui Patricio per il dopo Reina

Al Napoli continua la ricerca del sostituto di Pepe Reina, e torna di moda il nome di Rui Patricio, portiere dello Sporting Lisbona

Ormai si sa da almeno un mese: Reina l’anno prossimo vestirà la maglia del Milan. Pertanto sono aperti a Napoli i casting per un nuovo portiere che possa sostituire lo spagnolo. Nel corso dei mesi sono circolate le ipotesi più disparate, da Leno a Perin, passando per Rulli e Sportiello. Giuntoli aveva pensato anche a Rui Patricio, estremo difensore dello Sporting Lisbona, il cui nome sembra essere tornato in cima alla lista degli acquisti.

Classe 1988, Rui Patricio rappresenterebbe il profilo ideale. Sarri sta cercando un uomo d’esperienza che possa non far rimpiangere Reina. Rui Patricio ha giocato più volte la Champions League con lo Sporting Lisbona, e inoltre ha vinto l’Europeo del 2016 con il suo Portogallo. Tutte componenti che hanno fatto balzare il portoghese in cima alle preferenze della dirigenza azzurra unite al prezzo del suo cartellino. Lo Sporting chiede solo 16 milioni di euro per il giocatore, cifra che il Napoli è più propensa a spendere rispetto ai 25 chiesti per Leno.