Rummennige si arrende: «Alaba dal 1° gennaio sarà libero»

David Alaba potrebbe essere vicino all’addio al Bayern Monaco: ecco le parole di Rummenigge sulla situazione del difensore austriaco

David Alaba vicino all’addio al Bayern Monaco. Lo annuncia il CEO dei bavaresi, Rummenigge, ormai rassegnato alla perdita: le sue dichiarazioni riportate da Kicker.

«Dal 1° gennaio David Alaba sarà libero di accordarsi con chi vuole. Abbiamo fatto di tutto per raggiungere un accordo con Alaba, volevamo una risposta entro ottobre e non ce l’ha data. Non so se riprenderemo a trattare».