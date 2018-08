Rummenigge, che frecciata alla Juve: «Ha speso troppo per Ronaldo»

Definito da molti come l’acquisto del secolo, l’amministratore delegato del Bayern Monaco Rummenigge giudica diversamente il colpo “Ronaldo”

L’acquisto di Cristiano Ronaldo non è stato un affare per la Juventus. Follia? Potrebbe sembrarlo, ma per qualcuno è effettivamente così. In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Merkur, infatti, l’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha letteralmente bocciato l’operazione portata a termine da parte dei bianconeri ed in particolare dal presidente del club Andrea Agnelli.

LE SUE PAROLE – «Mi ha davvero sorpreso che Andrea Agnelli – ha commentato Rummenigge – abbia speso tutti questi soldi per un giocatore di trentatré anni: dal punto di vista del calcio italiano è un’operazione che può avere senso vista la crisi che sta attraversando negli ultimi anni, ma il Bayern non l’avrebbe mai fatto». Chiosa di Rummenigge su Lewandowski, giocatore costantemente al centro di vicende di mercato: «Non se ne andrà nemmeno per 150 milioni di euro, perché i giocatori di qualità resteranno qui».