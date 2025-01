Runjaic: «Il risultato non mi lascia felice: potevamo vincere, ma...»

Le parole di Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, dopo il pareggio ottenuto dai friulani contro l’Hellas Verona in trasferta

Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Udinese contro il Verona. Di seguito le sue parole.

RISULTATO – «Non sono felice del risultato. Naturalmente sentivo che potevamo vincere, avevamo un grande vantaggio avendo l’uomo in più, ma sappiamo che non è facile segnare contro squadre che si difendono bene. Nel finale forse è mancata un po’ di determinazione».

OTTIMO ESORDIO DI SOLET – «Sì, mi piace. Lo conosciamo, sono molto contento della sua partita, è un giocatore di grandissima qualità. Ha iniziato bene il 2025».

BILANCIO PRIMA PARTE DI STAGIONE – «Bisogna ancora fare dei passi in avanti, sicuramente stiamo facendo meglio dell’anno scorso, abbiamo 7 punti in più dopo il girone di andata, ma dobbiamo migliorare su diverse cose, anche perché abbiamo preso un po’ troppi gol per quello che è il mio modo di vedere il calcio».

EUROPA – «Questo è un obiettivo molto a lungo termine per la mia visione, bisogna lavorare tanto e, guardando anche le statistiche, l’Udinese negli ultimi 10 anni non è mai andata oltre il 10° posto. Ci sono state delle difficoltà, abbiamo fatto fatica a salvarsi negli ultimi anni, ora è un obiettivo molto lontano».

ALEXIS SANCHEZ – «Lui è sulla strada giusta, ha bisogno di fare minuti anche in partite importanti. Dobbiamo crescere tanto come squadra e lui fa parte del gruppo. In questo processo di crescita, quando sarà nella sua forma migliore sarà utilissimo a questa Udinese».