Russia, a Sochi un auto piomba sui pedoni: c’è una vittima

Mondiali di Russia, possibile attentato a Sochi: un auto è piombata sulla folla travolgendo i pedoni. Al momento una morto e diversi feriti

Brutte notizie in arrivo dalla Russia: a Sochi, una delle città “impegnate” nei Mondiali, un auto è piombata ad alta velocità su un gruppo di pedoni. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbe un solo morto e diversi feriti. Al momento non si hanno altre notizie: non è ancora possibile sapere, infatti, se si sia trattato di un incidente fatale oppure di un attentato terroristico. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e di certo nelle prossime ore si potranno avere notizie più accurate.