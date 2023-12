Sabatini: «Il Bologna vola con l’anima di Mihajlovic, sulla Roma…»

Le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo, sulla sfida di Serie A tra Bologna e Roma. I dettagli

Walter Sabatini ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Bologna e Roma.

PAROLE – «Una grande partita, tra due squadre che stanno facendo benissimo. Per il resto sono un po’ tutte le mie partite. Un brutto segno, gli anni passano e anche le squadre. Ma vuol dire che qualcosa nel tempo l’ho costruita. Il Bologna sta facendo un torneo strepitoso, merito della società e di un allenatore come Motta, che fa un calcio sano, produttivo, esteticamente apprezzabile. Ma ci tengo a dire una cosa. A spingere la squadra è Mihajlovic, senza trascendere nell’esoterico. Quel che succede a Bologna trae forza dallo spirito e dall’anima di Sinisa. I giocatori che sono rimasti hanno trasmesso un messaggio che si avverte nell’aria. Quando arrivi a Casteldebole e vedi le fotografie di un eroe, perché Sinisa lo è stato, ti viene una forza incredibile. Mihajlovic? Mi manca moltissimo. Come uomo e come amico. Vivevamo quasi in simbiosi: ridevamo, giocavamo, bevevamo gli shottini di grappa serba. Ha combattuto come non ho visto mai fare, per il Bologna ha violentato il suo corpo. È stato un grande esempio di vita, ma anche un ottimo allenatore».