Sabatini a Juventusnews24.com: «Con Tudor il quarto posto è raggiungibile, ecco quante squadre servono»

Le parole di Sandro Sabatini in un’intervista esclusiva a Juventusnews24 sul cambio in panchina della Juve Motta-Tudor e sull’obiettivo Champions

Sandro Sabatini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com dopo l’esonero di Thiago Motta alla Juve e l’arrivo di Tudor. Di seguito le sue parole.

Il quarto posto, con questa inversione di rotta, è ancora raggiungibile?

«Ho fatto i conti mettendo a confronto tutto il calendario delle ultime nove giornate delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. La Juventus con sei vittorie arriva quarta quindi secondo me ce la farà a raggiungere l’obiettivo. Può anche permettersi il lusso di perdere i tre scontri diretti con Roma, Lazio e Bologna. Alla Juventus basteranno sei vittorie: ce la può fare».

Che partita si aspetta con il Genoa?

«Mi aspetto che intanto tutto lo stadio vedrà che giocatore è diventato Miretti, perché la politica dei giovani bisogna saperla fare, come negli anni scorsi. Invece adesso la Juventus sta facendo la politica dei 27 – 28enni, ma i giovani crescono anche con un anno in prestito, tipo Soule e Huijsen. Miretti è diventato un centrocampista da Juventus per l’anno prossimo e si vedrà anche allo Stadium domenica, lo dico senza polemica. Mi aspetto poi da parte della Juve una partita in cui i giocatori “mangeranno il pallone”, ne sono sicuro. Sarà una squadra con tantissima voglia di giocare, di dimostrare, di segnare, di fare pressing, di aggredire».

L’INTERVISTA A SANDRO SABATINI IN ESCLUSIVA A JUVENTUSNEWS24.COM