Walter Sabatini: dopo il ricovero d’urgenza di lunedì scorso per una crisi respiratoria, migliorano le condizioni del dirigente della Sampdoria

Migliorano le condizioni di Walter Sabatini. Il direttore dell’area tecnica della Sampdoria, ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma da lunedì scorso per una grave crisi respiratoria, oggi è in grado di respirare senza l’ausilio artificiale. Come riportato da Il Secolo XIX, il dirigente 63enne, che era stato trasportato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale romano, è tuttora sotto osservazione e non si sa ancora quando potrà essere dimesso. Sulle sue condizioni, si attende ancora il pronunicamento ufficiale da parte del personale medico della struttura.