Walter Sabatini, dopo il ricovero in terapia intensiva sono previsti nuovi esami per tentare la rimozione dei tubi per la respirazione: gli ultimi aggiornamenti

Ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 settembre a causa di una grave crisi respiratoria, Walter Sabatini prosegue in modo stabile il suo trattamento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Le condizioni del dirigente della Sampdoria, dopo i lievi miglioramenti di qualche giorno fa, si sarebbero stabilizzate; nelle prossime ore sono previsti nuovi esami del personale medico per tentare la rimozione dei tubi che, attualmente, assistono il dirigente sampdoriano nella respirazione. Continua a leggere la notizia su Samp News 24