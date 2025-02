Saelemaekers Roma, addio a fine stagione? La posizione del Milan potrebbe risultare fatale per il mercato

Saelemaekers Roma, sarà addio ai giallorossi senza l’acquisto a titolo definitivo? Conceicao pone il veto

Come riportato da calciomercato.com, Alexis Saelemaekers è uno dei giocatori che il calciomercato Roma vorrebbe riscattare, ma tuttavia è arrivato un ribaltamento di fronte per quanto riguarda il Milan.

Difficile che nell’affare venga inserito anche l’esterno belga, che piace a Conceiçao: l’allenatore portoghese lo sta studiando da lontano e nel 2025/26 vorrebbe riportarlo alla base per tenerlo, l’ostacolo principale legato alla possibile permanenza di Abraham a Milano è legato all’ingaggio del giocatore: per i rossoneri sono considerati troppi i 6 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente nel suo contratto con la Roma, ma se il giocatore fosse disposto a ridursi lo stipendio – arrivando a circa 3 milioni – allora può essere un’idea di mercato per l’estate.